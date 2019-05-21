Более 200 китайских миротворцев спустя год вернулись на родину из Мали

Цзинань, Китай, , 09:49 — REGNUM Шестая группа китайских миротворцев в составе 205 человек, отправившихся в Мали, вернулись в Китай после годовой миротворческой миссии в рамках ООН, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности шестая группа состоит из 395 членов миротворческого контингента, в который входят 170 гвардейцев, 155 саперов и 70 медиков. С момента их отправки в Мали в мае 2018 года, китайские миротворцы выполняли поставленные задачи в сложных условиях запада Африки.

За это время они выполни 65 чрезвычайных задач, а также получили награду от правительства и народа Мали. Все 395 членов получили также Почетные ордена мира ООН. Оставшиеся 190 миротворцев должны вернуться на родину 26 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, две сотни китайских миротворцев отправились в Ливан с миссией, которая продлится более года. Китайские военные будут заниматься ремонтом и строительством инфраструктуры, а также предоставлением гуманитарной помощи.

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