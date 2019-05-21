В Оренбурге обезглавлено управление строительства и дорожного хозяйства

Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбурге с 20 мая расторгнут трудовой договор с начальником управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Евгением Епанешниковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Неизвестно когда и кто займёт этот руководящий пост. Примечательно, что с 2016 года главы городского управления строительства и дорожного хозяйства менялись очень часто. До Епанешникова эту должность занимали сначала Рита Гончарова, затем Анна Панфилова. Обе не продержались на посту и года. 3 мая 2018 года начальником управления стал Евгений Епанешников.

Причины увольнения чиновника в мэрии не называют. Как сообщает портал ural56.ru, в июне Епанешников заявил, что планирует надолго задержаться на посту начальник управления строительства и дорожного хозяйства города, «пока не выгонят».

Стоит отметить, что ранее претензии управлению, которое возглавлял Епанешников предъявляли УФАС и прокуратура. Антимонопольная служба — в связи с нарушениями при проведении управлением строительства и дорожного хозяйства конкурсных процедур, а прокуратура — в связи с принятием работ на лестничном спуске к Уралу, хотя они в полном объеме еще не были выполнены.

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Между тем, перед управлением стоит много задач, в частности, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сфере реализации муниципальной программы в сфере жилищной политики, благоустройства общественных территорий. Напомним, что врио губернатора Денис Паслер предложил мэру Дмитрию Кулагину ускориться и сдать третью очередь набережной Урала уже в 2019 году. В Оренбургской агломерации в 2019 году в рамках приоритетного проекта необходимо отремонтировать более 72,4 км региональных и местных дорог, построить 4,7 км новых автодорог. На эти цели выделяют 1,36 млрд рублей. Среди значимых объектов — строительство автомобильной дороги Обход поселка Ростоши, которая соединит Загородное и Нежинское шоссе города, а также кольцевой транспортной развязки по проезду Северному и ремонт эстакады по ул. Донгузской.

Кроме того, стоит задача приведения в порядок путепроводов. В 2018 году по результату визуального обследования специалистами МБУ «УКС» сформировано три категории путепроводов (малозначительные дефекты, значительные дефекты, опасные дефекты). Последняя группа (с опасными дефектами) стала самой многочисленной. В нее вошли шесть объектов: путепровод по ул. Юркина; путепровод через автодорогу по пр. Гагарина; мост через реку Сакмара по пр. Братьев Коростелевых; путепровод через ж/д пути по ул. Терешковой; путепроводная развязка ул. Терешковой — ул. Шевченко; путепровод через ж/д пути по ул. Донгузской и путепроводная развязка на Илек по ул. Донгузской (основной путепровод).

Для уточнения параметров дефектов и повреждений, определения физико-механических характеристик материалов строительных конструкций, а также определения несущей способности путепроводов и мостов нужна экспертиза. Ориентировочная стоимость затрат на обследование и проектирование усиления 11 наиболее опасных путепроводов — 40 млн рублей.

На фоне серьезных задач, мэрия испытывает кадровый голод. По данным ural56.ru, в управлении строительства и дорожного хозяйства Оренбурга почти не осталось опытных сотрудников, а в администрации не хватает семи начальников управлений и отделов, а также до сих пор не назначен глава Северного округа.