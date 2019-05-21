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Представители ЕС посетили лидера РПК в турецкой тюрьме

Политика

Делегация была в Турции с 6 по 17 мая

Анкара, 21 мая 2019, 09:40 — REGNUM  Представители Комитета Совета Европы по предотвращению пыток заявили, что посетили в тюрьме лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана, сообщает 21 мая Kurdistan24.

Делегация была в Турции с 6 по 17 мая, в том числе и на острове Имрали, где пожизненный срок отбывает лидер курдских повстанцев.

«По случаю визита, делегация также посетила остров Имрал, где располагается тюрьма строго режима, с целью изучения условий содержания заключенных», — говорится в заявлении организации.

Целью визита была проверка того, выполнили ли турецкие власти те рекомендации, которые были сделаны в 2016 году, когда представители Совета Европы последний раз посещали тюрьму.

Напомним, Абдулла Оджалан был арестован властями Турции в 1999 году и приговорен к смерти. Однако, стремление Анкары вступить в Евросоюз вынудило ее ввести мораторий на казнь, которая была заменена пожизненным заключением.

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