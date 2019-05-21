Президент Египта наградил уходящего китайского посла орденом Республики

Каир, , 09:37 — REGNUM Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси наградил одной из высших государственных наград орденом Республики уходящего с должности посла Китая в Египте Сун Айго в знак признания его усилий по налаживанию двусторонних отношений, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

На церемонии награждения Сун, заканчивающий свою восьмилетнюю дипломатическую миссию в Египте, заявил, что награду заслужил не он лично, но также китайское правительство и народ Китая. По его словам, награда демонстрирует выдающиеся достижения в развитии двусторонних отношений между Китаем и Египтом.

Также несколько ранее египетский премьер-министр Мустафа Мадбули заявил уходящему китайскому послу, что Египет стремится сохранить отношения между странами на столь высоком уровне, что соответствует интересам двух стран.

Отметим, что значительное улучшение отношений между Египтом и Китаем началось в 2014 году, когда страны стали двигаться в сторону укрепления стратегического партнёрства в разных сферах. За это время более 1000 китайских компаний начали свою деятельность в Египте.