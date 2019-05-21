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Посольство Малайзии предупредило своих граждан о демонстрациях в Индонезии

Политика

Ожидается, что массовые демонстрации пройдут в крупных городах Индонезии, в связи с объявлением результатов президентских выборов

Джакарта, 21 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Посольство Малайзии в Джакарте предупредило своих граждан о запланированной в стране демонстрации 22 мая 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

«Гражданам Малайзии в Индонезии рекомендуется держаться подальше от мест проведения демонстраций. Пожалуйста, следите за развитием событий в местных средствах массовой информации», — говорится в заявлении посольства Малайзии.

Ожидается, что массовые демонстрации пройдут в крупных городах Индонезии, в связи с объявлением результатов президентских выборов, которые прошли в стране 17 апреля 2019 года.

Напомним, ранее предупреждения, связанные с демонстрацией 22 мая, были также выпущены посольствами других стран, в частности США, Великобритании и Российской Федерации.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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