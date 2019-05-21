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Украинцы поменяли «шило на мыло»: о позиции Зеленского по санкциям

Политика

Образ Зеленского, скорее всего, потускнеет

Москва, 21 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Действия избранного президент Украины Владимира Зеленского только подтверждают, что руководство страны находится под внешним управлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, реального плана у руководства Украины по восстановлению отношений с Россией у него нет и быть не может, пока он не получит такую команду

«Другой вопрос, что значительная часть населения Украины как раз ожидает политики умиротворения, и видела такие сигналы от Зеленского.

Думаю, что через год всем станет понятно, что украинцы поменяли шило на мыло, и образ Зеленского потускнеет», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США попросил, «чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

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Президент Украины Владимир Зеленский
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