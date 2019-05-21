Венгрия предложила Украине создать комиссию для решения спорных вопросов

Киев, , 09:28 — REGNUM Президент Венгрии Янош Адер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать венгерско-украинскую комиссию для обсуждения спорных вопросов, сообщило 20 мая «Радио Свобода».

Он назвал первые переговоры с Зеленским «обнадёживающими», хотя отметил, что права венгерского национального меньшинства в Закарпатье существенно ущемлены.

Адер заявил, что венгры Закарпатья просят не более того, что записано в конституции Украины. Он также пригласил Зеленского посетить Венгрию для обсуждения модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе и защиту окружающей среды в пограничной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о договорённостях между Украиной и Турцией. Страны взяли на себя обязательства увеличить товарооборот с $6 млрд до $10 млрд в год.

Читайте также: Украина и Турция договорились об увеличении товарооборота