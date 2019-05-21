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В Малави начались президентские выборы

Политика

Гонка обещает быть жесткой

Лилонгве, 21 мая 2019, 09:23 — REGNUM  В Малави начались президентские и парламентские выборы, об этом 21 мая сообщает Reuters.

Эксперты рассматривают их как серьезное испытание для действующего главы государства Питера Мутарика, который находится в жестком конфликте с вице-президентом и парламентской оппозицией.

Мутарика обвиняется в коррупции и кумовстве, однако лидер Малави отвергает подобные наветы. Его противники, в случае своей победы, обещают изжить недостатки прежнего правления. В голосовании примут участие порядка 6 млн 800 тыс. граждан страны.

Напомним, Питер Мутарика возглавляет государство с 2014 года, он стал пятым президентом Малави, его родной брат Бингу Ва Мутарика был третьим главой государства, управлявшим страной с 2004 по 2012 годы.

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