Назарбаев и Токаев пожелали Зеленскому успехов

Киев, , 09:25 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравили Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба сената Казахстана.

Представитель Казахстана, заместитель председателя сената Бектас Бекназаров присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского в Киеве и передал новому украинскому лидеру поздравления от имени Назарбаева, Токаева и всего казахстанского народа, говорится в сообщении.

Бекназаров пожелал Зеленскому успехов в «деятельности на благо дружественного народа Украины». Во время встречи стороны обсудили активизацию отношений Киева и Нур-Султана.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Зеленского состоялась в Киеве 20 мая. Нового главу Украины поздравила, в частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она отметила, что с нетерпением ждёт тесного сотрудничества с новым украинским президентом.

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