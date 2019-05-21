Во Франции развернулась юридическая борьба за право инвалида на жизнь

Париж, , 09:20 — REGNUM 20 мая госпиталь Реймса (Франция) прекратил медицинское обслуживание и кормление 43-летнего Венсана Ламбера, находящегося в вегетативном состоянии уже 11 лет. Вечером парижский суд распорядился возобновить поддержание жизнедеятельности его организма, передает немецкий канал n-tv.

Парижский апелляционный суд обязал власти «принять все меры», чтобы сохранить жизнь Ламбера. В своем решении суд сослался на соответствующие заключения Комитета Организации Объединенных Наций по защите прав инвалидов. К помощи Комитета прибегли родители пациента, отвергающие идею эвтаназии по религиозным причинам. Ранее власти Франции уже отвергали требование Комитета, сославшись на то, что они не имеют юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, родители Венсана Ламбера накануне публично обращались к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием отменить решение врачей о прекращении кормления их сына. Макрон ответил, что не в силах это сделать. Врачи ссылались на закон от 2016 года, который позволяет прекратить лечение, если оно кажется «бесполезным и несоразмерным или просто искусственно сохраняющим жизнь». 20 мая Европейский суд по правам человека отклонил новую жалобу родителей.

Венсан Ламбер, работавший медбратом, попал в автомобильную аварию в 2008 году. С тех пор он парализован и не может говорить. Согласно последним отчетам врачей, пациент не пребывает в сознании и его состояние не может улучшиться. Видеокадры из палаты показывают, что пациент не находится в состоянии комы. Юридическая борьба за его жизнь длится уже несколько лет. Согласие на эвтаназию дала супруга Ламбера.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции совершают принудительную эвтаназию инвалида вопреки воле семьи