Запад хотел ослабить Россию, но испугался её: Радио REGNUM

Москва, 21 мая 2019, 11:00 — REGNUM
- Выборы в Европарламент положат конец гегемонии «большой коалиции»;
- Чехия раскрыла причины страха перед Россией;
- Кедми заявил, что Западу не удалось ослабить Россию;
- Пенс не исключил интервенции в Венесуэлу;
- Названы главные достижения внешней политики России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1483.
Читайте ранее в этом сюжете: Мир готов к очередной войне, Киев не может «простить» Россию: Радио REGNUM