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Глава МИД Турции посетит Гватемалу с двухдневным визитом

Политика

Чавушоглу уже прибыл в страну, где встретился с ее президентом

Анкара, 21 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Гватемалу с официальным визитом, об этом 21 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Дипломат был принят президентом страны Джимми Моралесом, а также другими высокопоставленными чиновниками. Встреча прошла в Национальном Дворце культуры Гватемалы.

Во время переговоров будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности стороны обменяются мнениями относительно ситуации в регионе.

Чавушоглу посетил Гватемалу сразу после своего выступления в Мексике, где также был принят на высоком уровне.

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Внешняя политика Турции
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