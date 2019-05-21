Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции отправилась в Киев

Париж, , 09:01 — REGNUM Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншалин отправилась в Киев на церемонию инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Госсекретарь провела переговоры с украинскими властями, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

Амели де Моншалин подтвердила поддержку Парижа украинскому народу в этот важный период. Франция привержена нормандскому формату для урегулирования конфликта на востоке Украины, а также готова сопровождать украинские власти на пути реформ, борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка.

В рамках председательства Франции в комитете министров Совета Европы Амели до Маншалин выразила желание Парижа поддерживать тесные контакты с украинскими властями по всем вопросам, касающимся этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время выступления в парламенте президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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