Казахстан и Украина планируют активизировать двусторонние отношения

Киев, , 09:00 — REGNUM Активизацию казахстанско-украинских отношений обсудили президент Украины Владимир Зеленский и заместитель председателя сената Казахстана Бектас Бекназаров. Об этом сообщили в пресс-службе сената республики.

От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева Бекназаров поздравил Зеленского с официальным вступлением в должность. Замглавы сената Казахстана принял участие в церемонии инаугурации Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Перед церемонией у стен Верховной рады собралось более 3 тыс. человек для поддержки нового главы государства.

Читайте также: На инаугурацию Зеленского возле Рады собралось 3 тыс. человек — МВД