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Казахстан и Украина планируют активизировать двусторонние отношения

Политика

Заместитель председателя сената Казахстана Бектас Бекназаров принял участие в церемонии инаугурации президента Украины

Киев, 21 мая 2019, 09:00 — REGNUM  Активизацию казахстанско-украинских отношений обсудили президент Украины Владимир Зеленский и заместитель председателя сената Казахстана Бектас Бекназаров. Об этом сообщили в пресс-службе сената республики.

От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева Бекназаров поздравил Зеленского с официальным вступлением в должность. Замглавы сената Казахстана принял участие в церемонии инаугурации Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве состоялась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Перед церемонией у стен Верховной рады собралось более 3 тыс. человек для поддержки нового главы государства.

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Политическая жизнь Казахстана
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