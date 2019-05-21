Гордума Екатеринбурга усложнила проведение референдумов

Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В Екатеринбурге ввели новые ограничения для проведения референдумов. Решение приняли на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ключевое нововведение — запрет на проведение референдума по одному и тому же вопросу реже, чем раз в два года.

Два других изменения вторичны. Во-первых, будет определён срок выдачи свидетельства, которое должна получить инициативная группа, предложившая референдум. Также уточняется порядок публикации правовых актов, которые будут приняты по итогу референдума.

Глава горизбиркома Илья Захаров заверил депутатов, что инициатива никак не связана с ситуацией вокруг храма Святой Екатерины.

«Никакой политики! Мы предлагали это до всех событий. Ради целесообразности, чтобы не возвращаться, не мусолить один и тот же вопрос», — сказал Захаров.

Большинство депутатов поддержали предложенные меры.

Напомним, 29 апреля 2019 года данные ограничения поддержали на публичных слушаниях. Инициатива была предложена главой горизбиркома после взаимодействия с инициативной группой, заявившей в начале 2019 года референдум о храме Святой Екатерины.

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