Врио главы Оренбуржья инициировал новое направление в нацпроекте «Культура»

Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области на оснащение музыкальными инструментами домов культуры выделят 100 млн рублей. По инициативе врио главы региона Дениса Паслера региональная составляющая Национального проекта «Культура» дополнится новым направлением — «Оснащение музыкальными инструментами творческих объединений клубно-досуговых учреждений муниципальных образований Оренбургской области». Дополнительное финансирование из бюджета позволит существенно укрепить материальную и инструментальную базу клубных учреждений области, придать новый импульс развитию самодеятельного народного творчества в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбуржья.

В активную культурную деятельность вовлечено почти 100 тысяч оренбуржцев — участников различных самодеятельных коллективов и клубных формирований, а учреждения культуры области принимают более 4 миллионов посещений в год. Как показывают цифры, желание творческой самореализации у жителей сельских территорий огромно, однако материально-техническое оснащение любительских коллективов различной направленности оставляет желать лучшего.

Денис Паслер считает, что национальный проект «Культура» позволит кардинально изменить сложившуюся ситуацию посредством создания культурно-просветительских центров на селе и проведения ремонта в сельских клубах. В 2019 году выделены средства на ремонт четырех сельских клубов, началось строительство типового сельского Дома культуры в поселке Красный Коммунар, а также направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на 2020 год на ремонт 12 сельских объектов на общую сумму 167 млн рублей.

Одновременно врио главы подчеркнул, что в основе сферы культуры — все-таки творчество, и именно его в первую очередь необходимо развивать и поддерживать.