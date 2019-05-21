«Дай дураку дорогу»: правительство и Рада выбрали план против Зеленского

Киев, , 09:02 — REGNUM Никто в нынешней Верховной раде и правительстве Украины Владимира Гройсмана бороться с новым президентом страны Владимиром Зеленским не собирается, заявил сегодня, 21 мая, украинский политолог Виталий Кулик, оценивая состоявшуюся накануне инаугурацию и сопутствующие ей события.

«Правительство ушло в отставку… в Верховной раде некому бороться. Они выбрали путь «дай дураку дорогу»: хочешь выборы — давай, хочешь отставку правительства — вот заявления… Старая власть и ее партнеры считают, что Зеленский не справится с вызовом», — отмечает эксперт, которого цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Политолог объясняет, с какими проблемами Зеленский столкнется в первую очередь, — это организация досрочных выборов, которые Рада может заблокировать, и переговоры с МВФ, для которых нужен полноценный премьер-министр.

«Выборы? Хорошо… Но у тебя не будет голосов за новый Избирательный кодекс. У тебя даже денег не будет на организацию выборов, потому что правительство их «не найдет».Тебе нужно спасать экономику и «удержать» тарифы? Проводи переговоры с МВФ. Только у тебя нет полноценного премьера… И так много разных «но» до дня «Ч». А потом инвентаризация: что обещал — что сделал», — отмечает Кулик.

Эксперт подчеркивает, что быстро сбить рейтинг Зеленского в любом случае не получится, и даже в самых худших вариантах для нового президента за счет электоральной инерции его политическая сила возьмет на досрочных выборах более 30%.

«Но ему все равно будут нужны союзники, партнеры, попутчики… Его (Зеленского) будут пытаться принудить к «договорняку», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая во время инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал и правительство Владимира Гройсмана, и нынешний состав Верховной рады Украины, объявив о своем намерении распустить парламент и провести досрочные выборы.

Вечером 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге сообщил о том, что уходит в отставку с поста главы правительства. Позже, выступая в эфире одного из телеканалов, Гройсман призвал Зеленского как можно быстрее внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

«Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства, и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки», — сказал премьер.

По его мнению, когда Зеленский в Верховной раде публично объявил о том, что правительство должно уйти в отставку — «он, очевидно, знал, что с этим делать нужно дальше».

21 мая должна состояться встреча президента Украины с лидерами парламентских фракций, на которой будут рассматриваться в том числе и кадровые вопросы.