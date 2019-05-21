Рухани: на сегодняшний день нет возможности для переговоров с США

Тегеран, , 08:57 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что на сегодняшний день не созданы условия для переговоров с США, только для сопротивления и борьбы, сообщает 21 мая Anadolu Ajansi.

Во время встречи с шиитским духовенством, проходившим в Иране, президент подчеркнул, что Вашингтон на протяжении 40 лет планировал борьбу против Тегерана, сегодня эти планы достигли своей кульминации.

«Враг всегда хотел, чтобы мы сделали первый шаг на пути к росту напряженности, но у него этого не получилось», — подчеркнул Рухани.

Напомним, за последние недели напряженность на Ближнем Востоке значительно усилилась. В частности, США отправили в регион авианосную группу, дабы усилить давление на Тегеран.

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