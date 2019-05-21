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В Венесуэле откажутся от использования Visa, MasterCard и Maestro — СМИ

Политика

Операции по дебетовым картам указанных платежных систем на территории страны прекратятся уже в ноябре 2019 года

Каракас, 21 мая 2019, 08:44 — REGNUM  Венесуэла, которая планирует развивать собственную национальную платежную систему, может отказаться от сотрудничества с платежными системами Visa, MasterCard и Maestro уже к концу января 2020 года. Такое решение приняли Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN), передает портал Banca y Negocios.

Издание отмечает, что операции по дебетовым картам указанных платежных систем на территории страны прекратятся уже в ноябре 2019 года, а в январе 2020 года в стране планируют отказаться от обслуживания и кредитных карт.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему продолжает рассматривать все варианты по решению политического кризиса в Венесуэле. По словам дипломата, США не планируют сидеть «сложа в руки», пока в Венесуэле происходит катастрофа под «гнетом тирании и лишений».

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