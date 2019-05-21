Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину со дня основания

Владивосток, , 08:43 — REGNUM Сегодня, 21 мая, Тихоокеанский флот России отмечает свою очередную годовщину со дня образования. История ТОФ началась ровно 288 лет назад: 21 мая 1731 года был учреждён Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение на Дальнем Востоке.

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Создание порта стало первым этапом зарождения морских сил на восточной границе России, которые затем преобразовались в Тихоокеанский флот. Сейчас это одно из крупнейших подразделений ВМФ России. В составе ТОР имеет ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, а для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

Всех военнослужащих, гражданский персонал частей и ветеранов с годовщиной поздравил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц. Он отметил, что ТОФ успешно выполняет задачи стратегического сдерживания, достойно представляя интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Добавим, что День рождения флота экипажи десяти боевых кораблей и судов вспомогательного флота встречают, выполняя учебно-боевые задачи в море. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, с апреля 2019 года в дальнем плавании в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится отряд в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Иркут». В полигонах боевой подготовки флота в заливе Петра Великого и в Авачинском заливе действуют большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», тактические группы малых противолодочных кораблей, спасательные суда «Виктор Белоусов» и «Алагез».

В честь праздника на кораблях состоялись торжественные построения экипажей на которых была зачитана поздравительная телеграмма командующего Тихоокеанским флотом. Отличившихся военнослужащих наградили грамотами и приказами командиров повысили в званиях.