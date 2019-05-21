Росимущество предложило изменить правила землепользования вблизи Байкала

Иркутск, , 08:58 — REGNUM Право на получение участков с уже построенной там недвижимостью должны получить многодетные семьи и другие категории льготников, проживающие около озера Байкал, 21 мая сообщило Росимущество в своём ответе на письмо, направленное главой комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андреем Кутеповым.

Таким образом предполагается решить проблему, возникшую в связи с запретом строительства частных домов на участках, находящихся в границах Байкальской природной территории.

Андрей Кутепов, по результатам своего визита в Иркутскую область, направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение внести поправки в постановление «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Внесение изменений должно облегчить гражданам, принадлежащим к категории льготников, получение разрешений на строительство жилья. В настоящее время получить такое разрешение невозможно, так как они проживают вблизи Байкала, признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос стоит о возведении домов на территории, где действует особый режим хозяйственной деятельности, поскольку данный район относится к особо охраняемым.

Андрей Кутепов отметил, что проблема состоит в том, что на территории, получившей статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся земельные участки, принадлежащие гражданам на правах собственности или аренды. За данные участки земли выплачиваются налоги или арендная плата, но при этом многодетные семьи лишены возможности получить другой земельный участок.

Так как существенная часть центральной экологической зоны Байкальской природной территории включает в себя земли таких национальных парков как Тункинский, Прибайкальский и Забайкальский, выходом из создавшейся ситуации может, по мнению представителей Росимущества, внесение изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Изменения должны предоставить возможность на различных видах права использовать земельные участки в национальных парках, где уже существуют объекты недвижимости возведенные без нарушения закона. Правила использования таких участков должны получить те категории граждан, которые имеют право на льготы.

По словам представителей Росимущества: «Системное урегулирование вопроса оформления земельно-правовых отношений в границах Байкальской природной территории требует внесения изменений в действующее законодательство, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях. Наиболее перспективными при этом представляются изменения, предусматривающие, в частности, смягчение или снятие некоторых ограничений, вступающих в очевидное противоречие с охраняемыми законами потребностями граждан в использовании земельных участков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, факт незаконного предоставления земельного участка площадью 5000 квадратных метров в районе залива Мухор на Байкале был доказан Байкальской природоохранной прокуратурой.

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