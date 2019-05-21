Вторник, 21 Мая 2019 года
08:42:42 МСК

В Забайкальском правительстве появился новый министр

Политика

Министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края стал энергетик Алексей Гончаров

В Забайкальском правительстве появился новый министр
Иллюстрация: Правительство Забайкальского края
Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров

Чита, 21 мая 2019, 08:39 — REGNUM  Новый глава Забайкальского края Александр Осипов определился с ещё одним министром в региональном правительстве. Как сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Алексей Гончаров. Назначенный ему испытательный срок составит три месяца.

Из биографии новоявленного чиновника известно, что Алексей Гончаров родился в городе Воркута Коми АССР. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2010 году получил второе высшее образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по специальности «Национальная экономика».

Трудовую деятельность начинал горнорабочим в шахте «Заполярная» ОАО Воркутауголь, но уже в июне 2017 года был назначен генеральным директором АО «Читаэнергосбыт». Имеет благодарность министерства промышленности и энергетики РФ, награжден почетной грамотой ОАО «Российские сети». Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, ранее эксперты отрасли предложили разделить министерство территориального развития региона. Так появилось министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи.

Читайте также: В правительстве Забайкальского края появится два новых ведомства

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 мая, в забайкальском правительстве произошли ещё два назначения. Должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края получила Инна Щеглова, а Татьяна Цымпилова стала министром культуры.

Читайте также: В Забайкалье сменился министр труда и социальной защиты

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье сменился министр труда и социальной защиты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить