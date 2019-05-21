В Забайкальском правительстве появился новый министр

Чита, , 08:39 — REGNUM Новый глава Забайкальского края Александр Осипов определился с ещё одним министром в региональном правительстве. Как сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Алексей Гончаров. Назначенный ему испытательный срок составит три месяца.

Из биографии новоявленного чиновника известно, что Алексей Гончаров родился в городе Воркута Коми АССР. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2010 году получил второе высшее образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по специальности «Национальная экономика».

Трудовую деятельность начинал горнорабочим в шахте «Заполярная» ОАО Воркутауголь, но уже в июне 2017 года был назначен генеральным директором АО «Читаэнергосбыт». Имеет благодарность министерства промышленности и энергетики РФ, награжден почетной грамотой ОАО «Российские сети». Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, ранее эксперты отрасли предложили разделить министерство территориального развития региона. Так появилось министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 мая, в забайкальском правительстве произошли ещё два назначения. Должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края получила Инна Щеглова, а Татьяна Цымпилова стала министром культуры.

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