В иракском Киркуке уничтожены укрытия боевиков ИГИЛ*

Киркук, Ирак, , 08:25 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака провели спецоперацию по ликвидации укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук, сообщает 21 мая Kurdistan.ru.

В результате рейда были уничтожены по меньшей мере два объекта, в которых прятались террористы. Также были найдены продовольствие и вещи боевиков.

Напомним, несмотря на то, что власти страны еще в декабре 2017 года заявляли о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преступники по-прежнему проявляют достаточную активность.

Террористы используют особенность ландшафта, позволяющие им эффективно скрываться от правительственных сил и совершать набеги на позиции правоохранительных войск, а также на мирных граждан.

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