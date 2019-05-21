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«Любой ценой»: Украина призвала не допустить возвращения России в ПАСЕ

Политика

В ассамблее пройдут «финальные бои», заявил Кулеба

Киев, 21 мая 2019, 08:22 — REGNUM  Киев настроен «любой ценой» не допустить возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в интервью «Укринформу» постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в ассамблее пройдут «финальные бои» за то, сможет ли Москва вернуться в ПАСЕ, «не выполнив никаких требований резолюций».

«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца», — заявил Кулеба, добавив, что Россия «также понимает, что это их шанс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет министров Совета Европы принял декларацию о восстановлении прав российской делегации в ПАСЕ. Соответствующий вопрос будет обсуждаться после 20 мая на заседании бюро ассамблеи.

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