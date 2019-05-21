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Конгрессмены США призвали Трампа осуществить новую стратегию по Сирии

Политика

Эта стратегия требует американского лидерства

Москва, 21 мая 2019, 08:23 — REGNUM  Группа из почти 400 представителей из обеих палат Конгресса Соединённых Штатов призвала американского президента Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию в Сирии, направленную на устранение угроз безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники. Об этом говорится в письме, распространенном комитетом по иностранным делам Палаты представителей законодательного органа.

Конгрессмены уверены, что в отношении Сирии необходимо вести политику, которая может нивелировать угрозы интересам США и Израиля.

«Эта стратегия требует американского лидерства», — говорится в письме.

Кроме того, американские законодатели отмечают растущую угрозу со стороны террористических группировок, которые держат регион в «мертвой хватке».

Они также призвали Трампа «усилить давление на Иран и Россию в связи с [их] деятельностью в Сирии».

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Участие США в войне в Сирии
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