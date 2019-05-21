США задались целью значительно нарастить свой военный флот

Джэксонвилл, США, , 08:16 — REGNUM Уже в ближайшие десять — пятнадцать лет в Военно-морской флот Соединённых Штатов должен вырасти до 355 боевых кораблей. Такие планы строит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе выступления на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида) заявил вице-президент Майкл Пенс.

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Пенс отметил, что правительство США взаимодействует с конгрессом и лидерами обеих политических партий, чтобы американские вооруженные силы «были самыми мощными в истории».

По словам вице-президента США, предложенная главой Белого дома программа развития ВМС страны является самой крупной за последние 20 лет. Так, в проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение средств на закупку 12 новых боевых кораблей. Средства на строительство ещё 55 кораблей будут выделены в ближайшие годы.

«Мы доведём численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие», — приводит ТАСС слова Пенса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эксперты утверждали, что численность американских вооружённых сил на тот момент была совершенно недостаточной для выполнения стоящих перед ней задач и находилась на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США после тщательного анализа американских вооруженных сил пришла к выводу, что военное превосходство американской армии над потенциальными противниками сократилось до критически опасного уровня.

Ранее командование ВМС США заявляло, что им нужно как минимум 355 боевых кораблей, но они располагают всего 285. В военно-воздушных силах США уже указывали, что им нужно 386 эскадрилий, а сейчас их только 312. В сухопутных войсках считают, что нужно как минимум полмиллиона солдат, а их сейчас только 476 тысяч.

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