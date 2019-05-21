Лион отозвал 200 тыс. евро на реконструкцию Нотр-Дама — СМИ

Лион, Франция, , 08:22 — REGNUM Город Лион отозвал пожертвование на реконструкцию Нотр-Дама в размере 200 тыс. евро, что стало следствием прекращения сбора пожертвований фондом наследия, сообщает Le Figaro.

Избранные муниципальные чиновники должны были принять решение о предоставлении этой суммы фонду. Но 20 мая Жан-Доминик Дюран, заместитель мэра Лиона, отозвал документ о пожертвовании, «устаревший» из-за остановки сбора средств.

«Мы будем ждать развития ситуации», — заявил мэр Лиона Жерар Колломб на заседании городского совета.

Напомним, фонд наследия является одним из четырех агентств по сбору пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара, случившегося 15 апреля 2019 года.

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