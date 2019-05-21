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В Японии предложили осудить призвавшего к «войне» за Курилы депутата

Политика

Сам депутат отказывается самостоятельно уходить в отставку

Токио, 21 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата Ходаки Маруяму, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил, сообщает NHK.

Отмечается, что правящая Либерально-демократическая партия и центристская «Комэйто» внесли в нижнюю палату парламента соответствующий проект резолюции.

По данным телеканала, сам депутат отказывается самостоятельно уходить в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий депутат от партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе поездки на острова южных Курил, принадлежащих России, предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян и отказался от своих слов.

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