Трамп о переговорах с Ираном: пусть позвонят

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном, отметив, что решение должен принять Тегеран. Об этом он заявил в беседе с журналистами возле Белого дома.

Если иранские власти позвонят, Вашингтон, конечно, начнет переговоры, пояснил он. Однако решение за Тегераном, если иранская сторона готова, пусть позвонит, добавил глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США и пригрозил Тегерану «официальным концом». Президент Ирана Хасан Роухани рассказал о восьми запросах с призывом к переговорам, поступившим в Тегеран из Госдепартамента США. Роухани заявил, что выступает за переговоры и дипломатию, однако в текущих условиях не считает их правильными.

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