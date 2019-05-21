Почему не все чиновники мэрии Оренбурга обнародовали свои доходы?

Оренбург, , 07:56 — REGNUM В Оренбурге муниципальные чиновники обнародовали свои доходы за 2018 год. Сведения опубликованы на портале администрации города. Однако из шести заместителей градоначальника свои доходы на сайте представили только двое. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики мэрии, о доходах отчитались все чиновники, но на сайте на всеобщее обозрение представлены доходы только тех муниципальных служащих, которые были приняты на работу в мэрию до 1 января 2019 года.

Таким образом, в открытом доступе отсутствуют данные о годовых доходах заместителя главы города по экономике и финансам Елены Федоровой (назначена на должность с 24 января 2019 года), заместителя главы города по правовым вопросам Галины Поляковой (назначена на должность с 1 марта 2019 года), замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Анатолия Киланова (назначен на должность с 22 января 2019 года) и замглавы города Оренбурга — руководителя аппарата администрации города Оренбурга Дмитрия Кулакова (назначен на должность с 22 февраля 2019 года).

Первый заместитель главы Оренбурга Сергей Чуфистов задекларировал доход 1,4 млн рублей. В собственности имеет квартиру (65,4 кв. м), а также наравне с супругой владеет двумя земельными участками (557 кв. м и 1109 кв. м) и домом (335,6 кв. м). Годовой доход супруги чиновника составил 578 тыс. рублей.

Заместитель главы города по правовым вопросам Валентина Снатенкова указала доход в 1,7 млн рублей. В собственности — четверть квартиры (69,2 кв. м), в пользовании — гараж. Супруг Снатенковой задекларировал 1,9 млн рублей.

Стоит отметить, на портале горадминистрации до сих пор указаны сведения о годовом доходе главы Оренбурга за 2015 год. Напомним, в тот период градоначальником являлся Евгений Арапов, который в 2018 году отправлен в отставку из-за обвинения в коррупции. В настоящее время в отношении экс-мэра расследуется уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информационной политики мэрии, после того как горсовет рассмотрит вопрос о годовом доходе мэра Дмитрия Кулагина, данные будут опубликованы.

Добавим, 20 декабря 2018 года Кулагин единогласно избран депутатами Оренбургского городского совета на должность главы города Оренбурга.