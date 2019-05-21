Еврокомиссия просит Киев скорее возобновить «газовые» переговоры с РФ

Киев, , 07:59 — REGNUM Переговоры России и Украины о транзите газа через украинскую территорию, проходившие с участием Европейской комиссии, необходимо возобновить как можно скорее. Об этом заявил на брифинге замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он подчеркнул, что сторонам нужен очень быстрый прогресс. Речь идет не только о предстоящей зиме, но и заключении нового долгосрочного контракта о транзите российского газа.

«Через несколько недель я поеду в Москву и там передам также посыл о том, что Европейский союз хочет и намерен как можно скорее возобновить эти переговоры», — приводит слова Шефчовича УНИАН.

Замглавы Еврокомисии добавил, что заключение соглашения окажется для всех причастных сторон наилучшей новостью.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский рассказал, что Россия и Еврокомиссия готовы к трехсторонним консультациям по транзиту газа через территорию Украины, однако процесс затягивается из-за политической ситуации в Киеве.

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