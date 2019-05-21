ООН пригрозила Йемену в приостановке гуманитарной помощи

Сана, , 07:53 — REGNUM Представители Всемирной продовольственной программы ООН предупредили, что могут приостановить гуманитарную помощь для Йемена, если не будут соблюдаться обговоренные ранее условия, сообщает 21 мая Al Jazeera.

«Гуманитарным служащим в Йемене отказывается в доступе к голодающим, конвои с помощью блокируются, а местные власти вмешиваются в раздачу продовольствия», — говорится в заявлении организации.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Йеменские хуситы выпустили две ракеты по Саудовской Аравии