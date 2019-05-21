МИД Франции обеспокоен вынесением смертного приговора в Индонезии

Париж, , 07:55 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Франции заявил, что Париж «обеспокоен» смертным приговором, вынесенным в Индонезии гражданину Франции, признанному виновным в незаконном обороте наркотиков, сообщает Le Figaro.

«Мы принимаем к сведению готовность обвиняемого подать апелляцию и остаемся внимательными к развитию ситуации», — говорится в заявлении МИД.

Известно, что в настоящее время 35-летний обвиняемый Феликс Дорфин присоединился к другому гражданину Франции, приговоренному в 2007 году к смертной казни в Индонезии, Сержу Атлауи, который до сих пор находится в заключении.

Адвокат Феликса Дорфина назвал своего клиента «жертвой», которая не знала, что делает.

«Если бы он (Феликс Дорфин) знал, что это за груз, он бы не привез его сюда», — заявил адвокат.

По данным МИД Франции, в настоящее время семь французов приговорены к смертной казни по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года житель Франции Феликс Дорфин был задержан в аэропорту Ломбока, индонезийского туристического острова, за ввоз более трех килограммов наркотиков, спрятанных в чемодане с двойным дном.

В январе 2019 года Феликс Дорфин сбежал из полицейского изолятора и скрывался в лесу в течение одиннадцати дней, пока его не нашли.

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