Украина и Турция договорились об увеличении товарооборота

Киев, , 07:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, на которой стороны договорились об увеличении товарооборота между странами до $10 млрд, сообщило 21 мая информационное агентство «УНН».

В данный момент товарооборот между странами составляет около $6 млрд. Стороны пришли к согласию относительно соглашения о зоне свободной торговле. Это позволит увеличить товарооборот до $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский встретился с представителями многих стран, прибывших на его инаугурацию. В частности, он обсудил украино-грузинские отношения с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны договорились и дальше укреплять стратегическое партнёрство между странами.

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