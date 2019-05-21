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Украина и Турция договорились об увеличении товарооборота

Политика

Стороны пришли к согласию относительно договора о свободной торговле

Киев, 21 мая 2019, 07:50 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, на которой стороны договорились об увеличении товарооборота между странами до $10 млрд, сообщило 21 мая информационное агентство «УНН».

В данный момент товарооборот между странами составляет около $6 млрд. Стороны пришли к согласию относительно соглашения о зоне свободной торговле. Это позволит увеличить товарооборот до $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский встретился с представителями многих стран, прибывших на его инаугурацию. В частности, он обсудил украино-грузинские отношения с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны договорились и дальше укреплять стратегическое партнёрство между странами.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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