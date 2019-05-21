Граждане назвали главные достижения внешней политики России

Москва, , 07:30 — REGNUM Больше половины жителей России (54%) следят за внешней политикой, 44% не следят. 40% опрошенных считают, что руководство страны уделяет внешней политике столько внимания сколько нужно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В последнее время 44% респондентов видят во внешней политике России больше успехов, чем неудач (25%). Молодые люди видят больше неудач, чем успехов: 38% против 32% соответственно.

Среди главных достижений граждане РФ чаще всего называют «военную операцию в Сирии», «присоединение Крыма», «улучшение отношений с зарубежными странами», «укрепление армии, повышение обороноспособности страны».

Неудачи внешней политики: «напряженные отношения с Украиной», «напряженные отношения с США, со странами Евросоюза, введение санкций против России».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных.

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