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Экс-президент Украины «переехал в прозрачный офис»

Политика

Петр Порошенко обосновался в своём партийном офисе

Киев, 21 мая 2019, 07:31 — REGNUM  Переезд из здания администрации главы государства Украины совершен бывшим президентом Петром Порошенко, о чём 21 мая сообщил сам экс-глава государства на своей странице в социальной сети Twitter.

В данный момент своим местом работы Петр Порошенко избрал офис, возглавляемой им партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Свои действия Порошенко прокомментировал следующим образом:

«Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации, опубликованной в Telegram-канале юриста Андрея Портнова, в Государственное бюро расследований Украины направлено заявление о преступлениях бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко обвинили в госизмене

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Политическая жизнь Украины
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