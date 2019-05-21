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Шестеро граждан РФ удостоены японского ордена Восходящего солнца

Политика

При новом императоре орден присужден впервые

Токио, 21 мая 2019, 07:40 — REGNUM  Японский орден Восходящего солнца получат директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и еще четверо российских граждан. Соответствующее постановление опубликовано 21 мая правительством Японии.

Лошак и Урин удостоены ордена третьей степени. Орденом четвертой степени наградят бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова и директора петербургской школы №83 с углубленным изучением японского и английского языков Наталию Полякову.

Ордена пятой степени удостоены глава общественной организации «Общество дружбы Сахалин — Япония» Галина Зражаева и ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ имени Пушкина Айнура Юсупова.

Орден Восходящего солнца присужден впервые после начала эпохи Рэйва, его удостоены 4225 человек. Первым днем нового периода стало 1 мая, когда на престол взошел император Нарухито.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года орденом Восходящего солнца были награждены пятеро российских граждан, в числе которых — директор московского хоккейного клуба «Динамо» Валерий Шанцев.

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