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Кедми: Западу не удалось ослабить РФ «замайданиванием» Украины

Политика

Европе и США сейчас не до Украины

Москва, 21 мая 2019, 07:24 — REGNUM  Ослабить Россию за счет политического кризиса на Украине не удалось. Об этом говорит изменение курса внешней политики США и стран Евросоюза по отношению к Киеву, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после госпереворота в Киеве в 2014 году США рассчитывали подобраться ближе к российским рубежам, однако эти планы провалились, и теперь власти западных стран уделяют Украине всё меньше внимания.

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Основной целью «замайданивания Украины» был смертельный удар по РФ, присвоение Украины и приближение американского флота и базы к Ростову-на-Дону. Однако сделать это не удалось.

«Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США», — сказал Кедми.

Эксперт добавил, что итог оказался противоположным. Россия стала намного сильнее, Евросоюз потерял в политическом весе и беспокоится больше об отношениях с США и Китаем, то есть европейским лидерам теперь не до Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Кедми заявил об отсутствии у Украины «европейского прошлого». Европейцы, включая литовцев с поляками, всегда относились к народу Украины как к «быдлу» и холопам, отметил он.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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