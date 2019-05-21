Зеленский назвал США «мощным» партнером Украины

Киев, , 07:20 — REGNUM Власти Украины рассчитывают на помощь США в вопросе преодоления «агрессии» со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с представителями администрации США и Конгресса США, прибывшими в Киев на церемонию.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России», — подчеркнул Зеленский, слова которого обнародовала его пресс-служба.

По мнению украинского лидера, Украина нуждается в поддержке со стороны США, так как Киев самостоятельно преодолеть «российскую агрессию» на Донбассе и в Крыму не сможет.

Кроме того, Зеленский обратился к высокопоставленным представителям США с просьбой о сохранении действующих ограничительных мер против РФ с их последующим ужесточением.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав РФ после референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. В пользу воссоединения с РФ высказались более 95% избирателей полуострова. Гражданская война в Донбассе вспыхнула в том же году. Новые власти Украины направили нацбатальоны и армию против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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