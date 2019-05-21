Премьер-министр Ирака проведет переговоры с курдскими законодателями

Багдад, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди проведет встречу с представителями курдских фракций в парламенте страны, сообщает 20 мая Kurdistan.ru.

Предметом разговора станут противоречия между Багдадом и Эрбилем по вопросу о спорных территориях, в частности, недавние поджоги сельскохозяйственных угодий в провинции Киркук и Дияла.

Напомним, на прошлой неделе сотни арабов ворвались в курдские дома в деревне Палкана, угрожая местным жителям поджогами, пытаясь тем самым выдавить курдов из региона.

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