Asia Times: Трамп сам себя загнал в ловушку

Максим Исаев, , 07:31 — REGNUM

Любой образованный человек, у которого есть крупица здравого смысла, знает, что в рамках торговой войны не может быть победителей. В частности, президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу в развязанной им торговой войне против Китая, пишет Джордж Коо в статье для издания Asia Times.

Читайте также: Bloomberg: Внутренние проблемы Пентагона представляют опасность для США

Трамп считает, что взимаемые с китайского импорта пошлины — это «лёгкие деньги» для американского казначейства. Даже его ближайшие советники знают, что это бредовое предположение.

Пошлины отплачивают импортёры. В итоге потребители могут столкнуться с ростом стоимости товаров. Экспортёры потребительских товаров из КНР также могут столкнуться с ущербом, поскольку из-за роста цен будет продано меньше товаров. Точно также пошлины, введённые Китаем в отношении американского импорта, ограничивают объём товаров, которые могут продать в Китае американские экспортёры. Например, Китай мог стать огромным рынком по реализации природного газа из Техаса. Однако после введения пошлин на сжиженный природный газ из США рыночная цена американского природного газа оказалась слишком высокой.

В теории пошлины, введённые на товары из Китая, должны причинить КНР больший вред, чем США, поскольку именно Китай продает гораздо больше товаров в США, а не наоборот. Однако двусторонняя торговля — это не игра с нулевой суммой. Китай не настолько зависит от поставок из США, насколько США зависят от поставок из Китая. КНР может поставлять продукцию из альтернативных источников, например, омаров из Канады вместо штата Мэн, соевые бобы из Бразилии вместо штата Айова, вино из Франции вместо Калифорнии.

С другой стороны, товары, импортируемые из Китая, обычно продаются по самым низким ценам. В результате введения импортных пошлин на эти товары чистый эффект заключается в повышении издержек для американского потребителя, следовательно, стоимость жизни увеличивается.

Кроме того, около половины китайского импорта производят американские компании, расположенные в Китае. Таким образом, именно американские компании будут платить пошлины за импорт собственной продукции. О каких «лёгких деньгах» идёт речь? В любом случае оба участника торговой войны столкнутся с ущербом. Вопрос заключается лишь в том, какая из стран сможет дольше выдержать причиняемый ущерб.

Конечно, в отношении определённой части китайского импорта США ещё не ввели пошлины, но в американской администрации уже отметили, что она не ограничиться лишь торговлей с Китаем. Трамп намерен проводить политику сдерживания Китая по всем фронтам.

Команда Трампа, похоже, думает, что они смогут навязать свою волю Китаю и заставить его воздержаться от кражи американской интеллектуальной собственности, а также включить этот пункт в формальное соглашение. Ни одна страна не удостоит такой оскорбительной просьбы ответом. Разве США в письменном виде обещали Великобритании не красть её промышленные технологии, или Япония дала аналогичные обещания США, или Южная Корея обещала ничего не красть у Японии?

Государственный секретарь США Майк Помпео совершает международные поездки, предупреждая страны о том, что они должны держаться подальше от китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь». Почему? Потому что Вашингтон обвиняет Китай в хищнических практиках по финансированию инфраструктурных проектов в странах третьего мира. Тем не менее прошедший в прошлом месяце международный форум инициативы «Один пояс — один путь», на котором приняли участие 37 глав государств и представители более 130 стран, показал, что к китайской инициативе относят весьма положительно, несмотря на все заявления команды Трампа. Этим странам нравится идея о том, что Китай готов помочь им в создании важнейших инфраструктурных проектов. Они знают, что инфраструктура необходима для экономического роста.

Пока США окружают мир военными базами и навязывают своё лидерство, Китай способствует экономическому сотрудничеству со странами по всему миру. Эти два стратегических пути не должны привести к конфликту, но если конфликт вспыхнет, страны, стоящие на стороне США, будут поддерживать Вашингтон только из-за страха перед ним. Те, кто поддерживает Китай, связаны с ним общими экономическими интересами. Со временем всё большее число стран будут делать ставку на КНР, бросая США.

Если Трамп решит поднять ставки в рамках торговой войны, то Китай может ответить тем же, поскольку Китай импортирует гораздо меньше, чем США импортируют из Китая. КНР может прекратить экспорт в США редкоземельных минералов и соединений. Редкоземельные элементы используют во множестве отраслей промышленности, включая электронику и оборонную сферу. Без доступа к редкоземельным ископаемым американская промышленность остановится, и потребуются годы для того, чтобы организовать альтернативные поставки из известных месторождений в США.

Китай также может значительно уменьшить свою поддержку государственного долга США, сократив покупку казначейских векселей. В настоящее время Китай располагает американскими долговыми обязательствами в размере около $1 трлн. Если бы Китай прекратил покупать или даже продавать некоторые из уже имеющихся у него ценных бумаг, это пошатнуло бы доверие к доллару и создало бы нестабильность на финансовом рынке США.

Читайте также: Bloomberg: ЕС не следует рассчитывать на снисходительность Трампа

Ответные торговые меры обоих государств — это путь к взаимному проигрышу. Любой из ответных шагов КНР может дестабилизировать глобальную экономику и серьёзно подорвать позиции основных сторонников Трампа. Результат один — крупный проигрыш, и ещё неизвестно, кто понесёт больший ущерб.