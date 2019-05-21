National Interest: Как предотвратить войну между США и Ираном?

Александр Белов, , 08:09 — REGNUM

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон пытается подтолкнуть США к войне с Ираном. В истории внешней политики США подобные импульсы уже имели место. В качестве примера можно привести Северную Корею, Вьетнам и Сальвадор в период «холодной войны», а также Афганистан и Ирак в начале 2000-х годов, когда американские ястребы подталкивали президентов США к началу боевых действий, чтобы либо свергнуть, либо поддержать иностранные правительства, пишут Уилл Уолдорф и Эндрю Ё в статье для издания The National Interest.

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В начале 1980-х годов тогдашние государственный секретарь Александр Хейг и советник по национальной безопасности США Уильям Кларк играли ту роль, которую сегодня играет Болтон. Они использовали широкий спектр мер, включая провокационные военные учения и сфабрикованные разведданные о расширении влияния коммунизма в Центральной Америке, чтобы заставить бывшего президента США Рональда Рейгана применить прямую военную силу в Сальвадоре.

Звучит очень знакомо, неправда ли? Нынешние ястребы, такие как Болтон, взяли на вооружение аналогичную тактику, чтобы добиться смены режима в Иране. В ход идёт всё: начиная с эвакуации персонала посольств и неопределённых угроз до попыток спровоцировать агрессивные действия со стороны Ирана.

Однако в Сальвадоре американские ястребы в конченом итоге потерпели неудачу. Рейган принял менее агрессивную политику, которая помогла решить все задачи в сфере безопасности США, не прибегая к прямому военному вмешательству. Как добиться того же и в отношении Ирана?

По многим внешнеполитическим вопросам, включая Сирию, КНДР и Афганистан, Трамп продемонстрировал отказ от интервенционизма. В рамках эскалации напряжённости с Ираном, он выразил аналогичный подход. Отвечая на вопрос о том, собираются ли США воевать с Ираном, Трамп заявил: «Надеюсь, что нет». Несомненно, осторожность Трампа — вещь хорошая. Однако нельзя полагаться лишь на эту осторожность, стремясь предотвратить столкновение между США и Ираном. В прошлом американские президенты также демонстрировали сдержанность, а затем начинали крупные интервенции. Политика двух бывших президентов США Линдона Джонсона и Джорджа Буша — яркий тому пример. Сначала оба президента выразили глубокий скептицизм по поводу военных действий, а затем направили войска во Вьетнам и в Ирак. Эти войны — две крупнейшие внешнеполитические ошибки США. Без сомнения, смена режима в Иране — стране, которая в четыре раза больше Вьетнама или Ирака — стала бы самой крупной из всех внешнеполитических ошибок США. Военные расходы почти наверняка ускорили бы падение Соединённых Штатов. Война с Ираном может стать последним похоронным звоном для американского века.

Поэтому необходимо предпринять шаги для укрепления неинтервенционистских чувств Трампа. Сальвадор может послужить хорошим примером. В начале 1980-х США ещё не оправились от воспоминаний войны во Вьетнаме. Усилия Хейга и Кларка в Сальвадоре, вызвали ожесточенные общественные дебаты. Эксперты и политические партии США опасались столкнуться с ещё «одним Вьетнамом». Умеренные советники Рейгана использовали «вьетнамский синдром», чтобы внушить президенту осознание опасности агрессивных внешнеполитических действий, поэтому удалось избежать прямоц военной интервенции в Сальвадор. Аналогичные действия предотвратили возможность начала прямого военного вмешательства США в Чад, Судан и на Филиппины.

Для того чтобы удержать США подальше от Ирана нужны общественные дебаты, такие же как и в отношении Сальвадора. К счастью, для этого разговора есть благодатная почва. США ещё не забыли о болезненных уроках, которые они извлекли из войны в Ираке. Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мощный «иракский синдром» может предотвратить прямое военное вмешательство, также как и его вьетнамский предшественник. Например, согласно инсайдерским отчётам, обширные общественные дебаты и страх столкнуться с «ещё одним Ираком» не позволили бывшему президенту США Бараку Обаме использовать наземных войск в Ливии в 2011 году. Подобные инсайдерские отчёты указывают на то, что «иракский синдром» также оказал влияние на политику администрации Буша. В 2007 году опасения по поводу возможных внутриполитических издержек заставили Буша отказаться от советов ястребов, которые предлагали нанести военные удары по Сирии и Ирану.

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Аналогичный подход можно использовать для того, чтобы остановить эскалацию в отношениях между США и Ираном. Общественное неприятие войны в Ираке остаётся высоким. Согласно данным института общественного мнения Gallup, за 2019 год, 79% граждан США до сих пор негативно относятся к войне в Ираке. Результаты опроса Pew Research Center, проведённого в 2018 году, показывают, что многие граждане США по-прежнему считают, что Вашингтон принял «неправильное решение», когда начал военную интервенцию в Ирак в 2003 году.

Трамп чутко реагирует на внутриполитические настроения, поэтому активизация дебатов о недопустимости «ещё одного Ирака» может обесточить все попытки ястребов, подталкивающих США к войне с Ираном. В противном случае Соединенные Штаты могут совершить ещё одну огромную ошибку на Ближнем Востоке, которая будет иметь гораздо более катастрофические последствия, чем предыдущая.