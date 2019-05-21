«США целыми не выйдут, а выиграет Россия»: Кедми о возможной войне с Ираном

Москва, , 06:27 — REGNUM США получат экономический урон и укрепят экономику России, если вторгнутся в Иран, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Из этой войны американцы целыми не выйдут. Если кто выиграет — это Россия. Когда подымается цена нефти больше 100 долларов за баррель — это бьет по китайской экономике, о больше всего это бьет по европейской и американской экономике. Вся экономика в мире, вся промышленность сегодня — она с большой составляющей энергетической», — заявил Кедми.

По его словам, если цена на нефть взлетит сейчас в два раза, вся промышленность рухнет, и прежде всего — в Соединенных Штатах. При этом, в России, экономика которой ориентирована в существенной степени на экспорт нефтепродуктов экономика только укрепится.

Как заявлял ранее Кедми, весь суннитский арабский мир при поддержке армии США не сможет справится с персидским Ираном и проиранским шиитским миром в случае, если Соединенные Штаты решат начать военные действия против Ирана.

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