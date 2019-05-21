«Пожар на Ближнем Востоке не в пользу арабов и США»: Кедми о войне с Ираном

Москва, , 06:19 — REGNUM В случае войны арабских суннитов и США с Ираном, победит Иран, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Ирак — это 60% шиитов… Район нефтепромыслов Саудовской Аравии — он шиитский, и Кувейт — большинство населении шииты, и Бахрейн — 80% населения шииты. То есть, тогда начнется такой пожар на Ближнем Востоке, и сами сунниты с Ираном и проиранскими силами не справятся, нету у них сил», — заявил Кедми.

По его словам, Саудовская Аравия с огромным военным бюджетом и то, ничего не может сделать с небольшим Йеменом и проживающими там хуситами. Поэтому, полагает Кедми, в войне персов против арабов победят персы, за чем последует усиление Турции.

Ранее Кедми также отмечал, что если США развяжут войну против Ирана, им придется оголить Дальний Восток, что развяжет руки Китаю в отношение Тайваня.

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