Экс-губернатор Новосибирской области стал индивидуальным предпринимателем

Новосибирск, , 06:03 — REGNUM Экс-губернатор Новосибирской области, отстранённый от должности указом президента России в марте 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия», Василий Юрченко зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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Василий Юрченко теперь может оказывать услуги в 11 сферах деятельности, в том числе проводить финансовый аудит, бухгалтерский учёт, консультировать по вопросам коммерческой деятельности и управления, организовывать конференции и выставки, заниматься техническими консультациями, а также оказывать услуги в сфере дополнительного профессионального образования и т.д.

Своё решение стать ИП Юрченко не комментирует, подчеркивая лишь, что делает всё в рамках закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Василию Юрченко был признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к лишению свободы сроком на три года условно.

Весной 2010 года, ещё будучи в должности главы Новосибирской области, он распорядился отменить аукцион по продаже имущественного комплекса в Новосибирске и продать его фирме «Тактика». Комплекс был реализован за 22,7 млн рублей. Из-за снижения стоимости бюджет области потерял порядка 20 млн рублей.

Летом 2016 года в отношении супруги экс-губернатора Новосибирской области Натальи Юрченко было возбуждено дело — в ноябре 2014 года она, постоянно проживая в России, получила в австрийском городе Клагенфурт вид на жительство, не подав письменное уведомление об этом в орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по контролю и надзору в сфере миграции, не подала.

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