Вторник, 21 Мая 2019 года
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Власти Никарагуа пообещали освободить 100 участников беспорядков

Политика

Указы об освобождении уже изданы

Манагуа, 21 мая 2019, 05:44 — REGNUM  Правительство Никарагуа заявило о начале процесса освобождения еще 100 заключенных после угроз оппозиции прекратить переговоры с властями, сообщает агентство Reuters.

По данным правительства, освобождение этих ста заключенных является частью плана по освобождению 300 предполагаемых политических заключенных к 18 июня 2019 года.

«Мы издали 100 указов об освобождении людей, осужденных за совершение преступлений против общественной безопасности и общественного порядка», — цитирует агентство заявление МВД Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта правительство Никарагуа пообещало освободить участников уличных беспорядков в 2018 году в обмен на снятие санкций с ряда высокопоставленных чиновников. Правительство пообещало освободить в течение 90 дней сотни участников государственного переворота, которых оппозиция и Межамериканская комиссия по правам человека считают политзаключенными.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Никарагуа заявила об аресте участников протестов

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