Трамп заявил о пользе торговой войны для экономики США

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Торговая война укрепила позиции металлургической промышленности в Соединенных Штатах, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания, сообщает агентство Reuters.

«Когда у тебя наилучшие показатели занятости населения в истории, когда у тебя наименьшее число безработных в истории, когда ты создал лучшую экономику, возможно, за все годы… Не знаю, как в таком случае можно проиграть выборы, да?», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что торговые войны приносят пользу и укрепляют экономику Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая фондовый рынок США закрылся в минусе на фоне санкции американского правительства против китайской корпорации Huawei. Отмечается, что к завершению торгов индекс Dow Jones снизился на 84,24 пункта (0,33%), до 25 679,76 пункта.

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