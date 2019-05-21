Обращение камчатских диаспор к лидеру СР Миронову – фальшивка?

Петропавловск-Камчатский, , 05:19 — REGNUM На Камчатке скандал с жалобой национальных диаспор лидеру политической партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову грозит превратиться в очередной политический скандал. Вполне возможно, что жалоба Миронову на камчатских «эсеров», с требованием немедленно начать «чистку рядов» на полуострове, якобы подписанная руководителями национальных диаспор края, грубая фальшивка. Кто же может быть автором жалобы?

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В жалобе на камчатских «эсеров», адресованной Сергею Миронову, кроме подписей руководителей азербайджанской, армянской, узбекской, калмыкской и прочих национальных диаспор Камчатки, стоят подписи нескольких руководителей родовых общин КМНС.

Однако, как выяснили журналисты регионального ИА Кам 24, как минимум один руководитель родовой общины не только не подписывал скандальную жалобу, но и вообще — узнал о ней из новостей.

Речь о председателе родовой общины ительменов «Пимчах Мэлвон», уважаемом на Камчатке человеке Вере Инокентьевне Ковейник.

На своей странице в Фейсбук Вера Иннокентьевна написала, что никакого письма не подписывала, даже не знала о нём, просто знать не могла — она после операции, до сих пор на лечении.

«Я не была на демонстрации, ничего не видела. После операции находилась дома, и до сих пор нахожусь на лечении. Поэтому не могла ничего подписывать. У каждого из нас есть своё мнение. И я совсем не герой этого письма. Мне хочется нести миру только радость, красоту и любовь», — написала на своей страничке в Фейсбук Вера Ковейник.

Журналисты издания связались с Верой Иннокентьевной по телефону, и она подтвердила, что не только не подписывала скандальное обращение к Сергею Миронову, но и в глаза его не видела.

Известно, что обращение к лидеру «Справедливой России» было подписано на общем собрании общественных организаций Камчатского края. Документ скреплен печатью Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. К председателю этой организации Юрию Жмурко журналисты камчатского издания и обратились за комментариями:

«Каким образом под обращением, скрепленным печатью организации, оказалась подпись Веры Ковейник?».

Однако Юрий Жмурко ничего ответить не смог. Он адресовал журналистов в агентство по внутренней политике губернатора Камчатского края:

«Это не ко мне вопрос. В агентство по внутренней политике обращайтесь», — сказал председатель ветеранской организации Камчатки.

Таким образом, вполне резонно будет предположить, что и само письмо — коллективное творчество чиновников правительства Владимира Илюхина?

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Как сообщало ИА REGNUM, Первомай на Камчатке превратился в грандиозный скандал. Полуостров стал единственным регионом ДФО, где власти запретили проход партийных колонн по площади. При этом на демонстрации агитация за «Единую Россию», в которой состоит и губернатор Илюхин, и чиновники правительства края, велась открыто. В ответ оппозиция пообещала выйти на Первомай в жёлтых жилетах. Власти запретили жилеты продавать до 2 мая. Утром 1 мая полиция без объяснения причин задерживала оппозиционеров и держала их в участке до того момента, пока по площади не пошли колонны демонстрантов. Помимо членов камчатского отделения СР, полицейские задержали весь актив КПРФ региона, что вызвало гнев лидера партии Геннадия Зюганова, который назвал поведение камчатских властей «дуболомным». Коммунисты на своём официальном сайте объяснили губернатору Илюхину, куда ему следует направить свои усилия: в регионе провалены все основные программы — строительство жилья, сельское хозяйство и прочее.

«Эсеры» Дальнего Востока потребовали у «Единой России» извинений за поведение единоросса — губернатора Илюхина. Сразу в нескольких дальневосточных регионах начались бессрочные пикеты у офисов ЕР. Пикетчики держали в руках плакаты с надписью:

«Илюхин, покайся!».

Авторы дальневосточных телеграм-каналов назвали Владимира Илюхина «единственным автором всего этого флешмоба».

В адрес Сергея Миронова, лидера СР с Камчатки ушло письмо от национальных диаспор, якобы подписанное их руководителями. В письме авторы требуют чистки рядов, особенно часто в обращении упомянут лидер фракции СР на Камчатке Михаил Пучковский и руководитель отделения партии в Петропавловске-Камчатском Александр Каменюк. Авторы послания винят Пучковского и Каменюка в связях с Навальным и Ходорковским, а также в том, что они мешают сделать Камчатку инвестиционно и туристически привлекательной. Однако, как выясняется, обращение к Миронову вполне может быть фальшивкой.

Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя происходящее на Камчатке, сказал, что на полуострове народ недоволен властью, а власть всячески пытается это скрыть. Но делает это, как верно заметил Геннадий Зюганов, настолько «дуболомно», что своими действиями загнала себя в положение «цугцванга» — шахматный термин, обозначающий ситуацию, когда каждый последующий ход только ухудшает положение.