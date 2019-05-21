Кургинян: Зеленский либо будет шутом Коломойского, либо его не будет

Москва, , 05:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен осуществить баланс политических кланов на Украине, а значит либо сгинет, либо станет полностью зависимым от одного из них, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, в любой стране власть представляет из себя 200−300 спаянных друг с другом человек, представляющих из себя команду. При этом, руководитель команды должен точно знать, что на них всегда можно положиться, и что они всегда выполнять поставленные им задачи, подключив под себя аппараты власти, которые не будут друг с другом грызться. Но это не про Владимира Зеленского, за спиной которого стоит олигарх Игорь Коломойский.

«Здесь все это происходит в пустоте. Внутри этой пустоты парит Коломойский «черной молнии подобный». Вот этот Коломойский, как стервятник парит над этой ситуацией… он говорит: «Ты хочешь команду? На, она есть, все банда есть, опирайся, работаем, но ты будешь от нее полностью зависеть. Ты ее не хочешь? А что ты хочешь, миленький комедиант, шут ты гороховый?»», — заявил Кургинян, добавив что роспуск Рады отсрочил политический конец Зеленского, но не отменил его.

По его словам, к кому бы Зеленский не прильнул, он станет полностью зависим от той или иной силы, поскольку он не способен ни на баланс кланов, о чем «написано крупными буквами на челе его высоком» и потому что он не хочет. При этом в Верховной Раде он получит не более 20% на выборах, и никто к нему не побежит присягать.

Как отмечал ранее Кургинян, президент Зеленский — это не более чем «зицпредседаетль Фунт» в более молодом варианте, который был назначен на переходный период украинского политического процесса, который приведет к радикализации и поляризации общества.

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