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«Зицпредседатель Фунт в молодом варианте»: Кургинян о президенте Зеленском

Политика

«Он поставлен сюда на переходный период с какими-то проходными функциями»

Москва, 21 мая 2019, 04:41 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто он на дискотеке, а не в кресле президента, что говорит о том, что никаким президентом, по сути, он не является, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Не надо так прыгать и дрыгать ножками, когда президентом становишься… это нехорошая примета… С ним ничего не происходит, он скачет, как на дискотеке. Смотришь, он глаза пытается серьезные сделать, а его нет. Потому что это зицпредседатель Фунт в молодом варианте. Он поставлен сюда на переходный период с какими-то проходными функциями», — заявил политолог, отметив, что Зеленский устроил вокруг инаугурации по сути дела представление.

Напомним, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского прошла 20 мая в Киеве. Первым решением вступившего в должность нового украинского президента стал досрочный роспуск Верховной Рады. Досрочные выборы в Раду должны состояться через два месяца.

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Как ранее заявлял Кургинян, Зеленский не продержится в своем кресле долго и его задача — стать переходным лидером страны на период переформатирования украинской элиты, которая приведет к поляризации общества на радикально антироссийскую пронацистскую часть и на прорусскую часть.

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